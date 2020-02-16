موعد نتيجة الشهادة الابتدائية العراق 2020 الصف السادس بمحافظة البصرة

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية العراق 2020 الصف السادس بمحافظة البصرة

المستقلة / انتهي طلاب الصف السادس الابتدائي بمحافظة البصرة العراقية امتحانات الصف الدراس الاول لعام 2019 ـ2020 و يتنظر طلبة و طالبات الصف السادس الابتدائي بمدينة البصرة العراقية نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول لعام 2019 ـ2020 رغبا منهم بمعرفتة نتيجة اجاباتهم في الامتحانات و معرفة مستواهم الدراسي حتي يكونوا علي اهبة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني.

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موقع الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بمحافظة البصرة

و قد صرح مصدر مسئول بوزارة التربية و التعليم العراقية ان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الاول لعام 2019 ـ2020 للصف السادس الابتدائي بمدينة البصرة العراقية قد شارفت علي الظهور و يمكن لطلبة و طالبات الصف السادس الابتدائي معرفة نتائج الفصل الدراسي الاول لعام 2019 ـ 2020.

نتائج الصف السادس الابتدائي بمدينة البصرة

و قد قام طلبة و طالبات الصف السادس الابتدائي باداء امتحانات الفصل الدراسي الاول لعام 2019 ـ 2020و من المنتظر قربيا اعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول للصف السادس الابتدائي بمدينة البصرة العراقية و قد ادي طلبة و طالبات الصف السادس الابتدائي امتحانات اللغة العربية و اللغة الانجليزية و العلوم و الرياضيات و الاجتماعيات و الاسلاميات

و يكون المجموع الكلي لكافة الامتحانات من 600 درجة و تكون النتيجة تظهر بالنسبة المئوية و يأمل طلبة و طالبات الصف السادس الابتدائي بمحافظةة البصرة العراقية الحصول علي اعلي مجموع في نهاية الفصل الدراسي الاول لعام 2019 ـ2020