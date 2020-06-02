موعد مباراتي برشلونة والريال

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، في بيان رسمي، عن مواعيد باقي المواجهات بين الأندية المتنافسة في الليغا، بعد قرارها استئناف المسابقة المحلية في الـ11 من شهر حزيران الحالي، الذي سيشهد مباراة بين ريال بيتيس وإشبيلية .

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة تظهر باقي مواجهات الليغا بعد عودة المنافسات إليها مرة أخرى، إذ ستكون مواجهة نادي برشلونة أمام منافسه ريال مايوركا يوم السبت الموافق 13 حزيران الحالي . .

وأما منافسه المباشر وخصمه ريال مدريد، فسيكون عليه استقبال العنيد إيبار، يوم الأحد الموافق 14 حزيران ، وستكون أعين كتيبة المدرب زيدان متوجهة صوب الحصول على النقاط الثلاث، ومتابعة النتيجة التي سيسفر عنها لقاء برشلونة .

و يُذكر أن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، قد توقفت بشكل كامل منذ شهر آذار الماضي، نتيجة انتشار فيروس كورونا الجديد في المملكة، وتحوّله إلى وباء عالمي خطير، حصد أرواح الآلاف من الأبرياء، وأصاب الآلاف من الأشخاص .