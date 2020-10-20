موعد سقوط الأمطار في الاردن .. وسبب تأخيرها

المستقلة /- قال مدير ادارة الارصاد الجوية في وزارة النقل رائد رافد آل خطاب ان معظم الامطار التي تشهدها المملكة عادةً في فصل الخريف وخاصة المناطق الشرقية والجنوبية هي امطار ناتجة عن حالات من عدم الاستقرار الجوي، والذي تشكل مجموع امطاره خلال الاشهر (ايلول، تشرين اول، تشرين ثاني) ما نسبته (12%-16%) من المعدل المطري الموسمي العام في مناطق المملكة، وبالرغم من تاخر الهطول المطري خلال هذا الموسم والذي يبدأ عادةً من منتصف شهر ايلول.

وأردف إن تاخر الهطول المطري لموسم 2020 ليس بجديد ولا يعتبر حدث استثنائي، كما ان تاخر بداية الهطول المطري خلال الموسم المطري لا يعتبر مؤشراً على اداء الموسم لأن نسبة ما يحققه مجموع امطار شهري ايلول وتشرين اول من المعدل الموسمي المطري حوالي 2.5% في اغلب مناطق المملكة، فيما يشكل المجموع المطري العام في المملكة حتى هذا التاريخ ما نسبته 1% من المعدل الموسمي المطري العام.

واضاف آل خطاب ان الدراسات المناخية للهطول المطري والمواسم المطرية من خلال السجلات المناخية في ادارة الارصاد الجوية تشير بان العاصمة عمان قد شهدت خلال سجلها المناخي البالغ مائة عام أن حوالي 18 موسم مطري لم يشهد فيه شهري ايلول وتشرين اول اي هطول مطري، وبالرغم من ذلك وتاخر الهطول المطري خلال هذه المواسم (18) فان 50% من هذه المواسم حققت مجموع مطري اعلى من المعدل الموسمي العام بزيادة تراوحت ما بين (1%-75%) عن معدلها الموسمي العام، كما ان هنالك اربعة من هذه المواسم كانت حول المعدل العام وخمسة مواسم كان اداءها ضعيف الى جيد، مما يشير الى ان هنالك توقع للهطول المطري لهذا الموسم وباحتمالية تصل الى 72% ان يكون الاداء المطري خلال هذا الموسم حول معدله او اعلى بقليل بمشيئة الله.