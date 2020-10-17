موعد إطلاق جهاز iPad Air في الأسواق

المستقلة …. اعلنت شركة أبل خلال مؤتمر خاص بأجهزة الايباد في شهر سبتمبر الماضي والذي كشفت فيه عن الجيل الجديد من iPad Air و تحديث جديد لجهاز الايباد 8.

وبعد الإعلان وضحت الشركة بأن جهاز الأيباد iPad Air سيبدأ بالوصول إلى الأسواق عالمياً خلال شهر أكتوبر من العام الحالي.

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و بالتزامن مع إطلاق هواتف ابل الجديدة iPhone 12 و iPhone 12 Pro للبيع بدءاً من 23 من أكتوبر، تقدم ابل في نفس اليوم للمستخدمين جهازها اللوحي الجديد iPad Air الذي يأتي بتصميم جديد مع رقاقة معالج A14.

ويضم جهاز iPad Air كاميرة أمامية بدقة 7 ميجا بيكسل وأيضاً كاميرة خلفية واحدة بدقة 12 ميجا بيكسل، كما توفر ابل الجهاز اللوحي بألوان الرمادي الفاتح، والفضي، والذهبي الوردي، والأخضر، وأيضاً الأزرق الفاتح، كما يتوفر الجهاز بسعة تخزين بين 64 إلى 256 جيجا بايت.