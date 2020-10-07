موعد إستقبال لقاح فيروس كورونا

المستقلة … صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس عن إمكانية الحصول على لقاح لفيروس كورونا لنهاية العام الحالي 2020.

وقال تيدروس, خلال اجتماع استمر لمدة يومين مع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية والذي يضم 34 عضواً ان هنالك أمل بأن يكون اللقاح جاهزاً بنهاية العام الحالي.

وحول لقاح فيروس كورونا أضاف تيدروس: “لذا، فإن الاستثمار في اللقاحات أثناء تنفيذ الأدوات المتوفرة لدينا سيكون مهمًا، وستعطينا نتائج أفضل”.

يذكر أن منشأة اللقاحات العالمية COVAX والتابعة لمنظمة الصحة العالمية، تمتلك في الوقت الحالي 9 عينات للقاحات تجريبية لأكثر من 160 دولة والتي تسعى المنشأة لتوزيع اكثر من ملياري جرعة بحلول العام الحالي 2020.