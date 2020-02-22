موعد أول يوم رمضان في السعودية

المستقلة /يوم الرؤية الشرعية لاستطلاع هلال 1 رمضان 1441 في السعودية هو يوم الأربعاء 29 شعبان الذي يوافق بالتاريخ الميلادي 22 أبريل 2020، وتؤكد الحسابات الفلكية الدقيقة، أنه سوف تتعذر رؤية هلال رمضان 2020 مساء هذا اليوم الأربعاء.

موعد أول رمضان في الامارات 2020/1441 فلكيًا

ليكون الخميس 23 أبريل 2020 هو المتمم لشهر شعبان، وعليه يكون موعد أول رمضان في السعودية والإمارات والكويت وقطر هو يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2020.

يوم نتيجة الرؤية الشرعية لهلال أول رمضان في السعودية 1441

علم الفلك تقدم كثيرًا خلال الفترة الماضية، لكن السعودية والإمارات ومعظم الدول العربية تعتمد في تحديد تاريخ الفاتح من رمضان 1441 وفي تحديد بدايات الشهور الهجرية على تحري الهلال من خلال الرؤية الشرعية واستطلاع الهلال عبر بعثات شرعية رسمية.

موعد أول رمضان في قطر 2020/1441 فلكيًا

حيث يتم استطلاع الهلال باستخدام الوسائل المساعدة مثل المناظير، يوم الرؤية هو يوم الأربعاء 22 أبريل 2020، فتابعونا مع نتيجة الرؤية