(المستقلة)/ علي قاسم الكعبي/.. هدد العشرات من الموظفين المحتجين في دائرة شبكات الجنوب الشرقي لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة ميسان ، باللجوء إلى طرق تصعيدية متعددة في حال استمرار تأخير رواتبهم وتسويف مطالبهم في توزيعها بمواعيد محددة .

وقال المحتجون اثناء وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر الدائرة في مدينة العمارة ، انهم سيلجأون الى العصيان واطفاء محطات الكهرباء اذا لم يستجب لمطالبهم ـ مطالبين وزارة الكهرباء ، إيضاح أسباب تأخير رواتبهم في الجنوب رغم أن أقرانهم في دوائر الوسط و الشمال يستلمون في مواعيد محددة.