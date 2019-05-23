موظفو الأولمبية يناشدون الحكومة العراقية بصرف رواتبهم المتوقفة منذ شهرين

(المستقلة) …. ناشد موظفو اللجنة الأولمبية الوطنية، الخميس، الحكومة العراقية بصرف رواتبهم المتوقفة منذ شهرين بسبب “المشاكل” بين اللجنة ووزارة الشباب والرياضة، مؤكدين أنهم “لن يتحملوا أي تأخير أو أية أعذار أخرى”.

وذكر بيان صادر عن الموظفين تلقت (المستقلة) نسخة منه: “نحن موظفو اللجنة الأولمبية العراقية نعمل منذ سنوات لخدمة الحركة الرياضية في العراق ورزقنا وقوت عوائلنا يعتمد على رواتبنا الشهرية التي نتقاضاها لقاء جهودنا وخدماتنا، نحن أصحاب عوائل تعاني منذ ثلاثة شهور بسبب المشاكل الموجودة بين وزارة الشباب واللجنة الأولمبية وكانت لها آثار سلبية على عوائلنا نتيجة عدم القدرة على توفير متطلبات الحياة البسيطة التي نعيشها”.

وأضاف الموظفون في بيانهم: “رغم أننا موظفين وليس لنا علاقة لا من قريب ولا من بعيد بكل مسببات الأزمة الحالية وأطلقنا العديد من المناشدات إلى كافة المسؤولين بالحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي ورئاسة الجمهورية من خلال وسائل الإعلام والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي ولكن للأسف الجميع يتعامل ببرود مع هذه المشكلة بدون النظر إلى الحالة الإنسانية الصعبة التي نعيشها”.

وتابع البيان: “لذلك نوجه رسالتنا إلى كافة المسؤولين في الحكومة العراقية ونقول لهم إن قوائم رواتبنا موجودة لدى وزارة الشباب والرياضة وتسلمتها من قبل اللجنة الأولمبية بشكل رسمي ونطالب من الوزارة إطلاق صرف رواتبنا وإيداعها لدى المحاسبين المخولين بالصرف بأسرع وقت وعندها سنأتي إلى المحاسبين المخولين حاملين معنا أوراقنا ومستمسكاتنا الثبوتية وإملاء الاستمارات التي أعدتها الوزارة وإكمال كافة المتطلبات لاستلام مستحقاتنا المتوقفة منذ شهرين ونحن في منتصف شهر رمضان الكريم واقتربت أيام عيد الفطر المبارك ولن نتحمل أي تأخير أو أية أعذار أخرى”.