موسكو تغلق القنصلية الامريكية في سانت بطرسبرغ وتطرد 50 دبلوماسيا

(المستقلة)..أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الخميس، أن بلاده قررت إغلاق القنصلية الأميركية في سانت بطرسبرغ، ردا على طرد دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي، أنه تقرر طرد 60 دبلوماسيا أميركيا، مشيرا إلى أنه سيتم طرد نفس عدد الدبلوماسيين الذين طردوا من الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.

وقررت الولايات المتحدة ودول من أعضاء الاتحاد الأوروبي طرد دبلوماسيين روس، في إطار عمل منسق بين الدول الغربية، للرد على قضية تسميم عميل روسي سابق وابنته بغاز الأعصاب في بريطانيا.

وتتهم دول غربية موسكو بالوقوف وراء الهجوم على سيرغي سكريبال وابنته يوليا بغاز أعصاب، يستخدم في أغراض عسكرية يعود للحقبة السوفيتية، يوم 4 مارس الماضي.