موسكو تسجل رقما قياسيا جديدا في ارتفاع درجة الحرارة منذ أكثر من 70 عاماً

المستقلة/ أعلن أبرز مختصي مركز “فوبوس” للأرصاد الجوية، ألكسندر سينينكوف، أن موسكو تسجل أقصى درجة حرارة للهواء اليوم الإثنين، منذ 71 عاماً، لتصل إلى 8 درجات فوق الصفر.

وقال سينينكوف : “سجلت درجة الحرارة القصوى خلال الـ71 عامًا الأخيرة في عام 2015، 5.9 فوق الصفر، واليوم سيسجل رقم قياسي جديد منذ 71 عامًا”.

هذا وأفاد مركز الأرصاد الجوية في العاصمة الروسية، في وقت سابق، بأن درجة الحرارة في موسكو ستصل، اليوم الإثنين، إلى 6-8 درجات مئوية فوق الصفر.

يذكر أن موسكو كانت قد سجلت رقماً قياسياً أيضاً في فصل الصيف الفائت، عندما وصلت درجات الحرارة لـ32 درجة، وهذا لم يحدث منذ عام 1917، حيث سجلت درجات الحرارة آنذاك 31.8 درجة مئوية.