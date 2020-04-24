مورينيو  يوزع الطعام للمحتاجين من مزرعة توتنهام

(المستقلة)..اتجه المدرب البرتغالي والمدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنكليزي، جوزيه مورينيو، إلى الزراعة بسبب توقف الدوري الممتاز إثر تفشي فيروس كورونا في العالم.

وظهر مورينيو في فيديو عبر الحساب الرسمي لتوتنهام، عبر “تويتر”، قائلا: “مرحبا، خوسيه هنا، هذه هي حديقة المطبخ في مركز التدريب حيث نزرع الفاكهة والخضروات الطازجة لمطعم الفريق الأول”.

وتابع: “الآن يتم نقل هذا الطعام إلى مركز توزيع الطعام الخاص بنا في الاستاد حتى يصل إلى الأشخاص الأكثر احتياجا داخل مجتمعنا، اعتبارا من الأسبوع المقبل سوف أتطوع بوقتي للمساعدة في الحديقة وآخذ هذا الطعام إلى الملعب بينما نكافح هذا الوباء معا”.

وأضاف: “آمل أن يكون الجميع على ما يرام، وبالطبع أود أن أشكر جميع أبطال الخطوط الأمامية على العمل الرائع الذي يقومون به لإبقائنا في أمان في هذا الوقت، شكرا جزيلا”.

A message from the Head Coach… 👏🏻 Jose will be volunteering his time to make weekly deliveries from our Training Centre to the food distribution hub at Tottenham Hotspur Stadium. 💙#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/gfDALFWYxi — Tottenham Hotspur (at 🏡) (@SpursOfficial) April 23, 2020

المصدر: روسيا اليوم