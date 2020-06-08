(المستقلة) … حدد مدرب توتنهام، جوزيه مورينيو، اللاعب الذي يمكنه تعزيز خط وسط فريقه، قبل انطلاق الموسم المقبل، وفقا لتقرير صحفي إنجليزي.

فقد ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم الأحد، أن مورينيو وضع لاعب وسط وولفرهامبتون والمنتخب البرتغالي، روبن نيفيس، على رأس خياراته الصيفية.

وأضافت أن وولفرهامبتون، يعلم أنه معرض لفقدان خدمات نيفيس، الذي يحظى باهتمام أندية أخرى، ولهذا فإنه يضع ضمن اعتباراته التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب السنغالي، إدريسا جاي.

وقدم نيفيس مستويات رائعة منذ انضمامه إلى الوولفز، قادما من بورتو قبل ثلاثة أعوام، حيث قاده للفوز بالتشامبيونشيب، قبل أن يترك بصمته كأحد أفضل لاعبي الوسط في البريميرليج، خلال الموسمين الأخيرين.

ويعد مورينيو من أشد المعجبين بقدرات مواطنه، وهو عازم على التقدم بعرض لضمه، ما يضع مستقبل لاعب توتنهام، تانجوي ندومبيلي، على المحك. (النهاية)