مورينيو يرغب في تدعيم صفوف نادي توتنهام خلال يناير

المستقلة …قال تقرير صحفي اليوم الأربعاء، إن بيني زاهافي، وكيل الإيفواري ويلفريد زاها، نجم كريستال بالاس، يحاول التوسط لنقل موكله إلى توتنهام في يناير / كانون الثاني الجاري.

وكان توتنهام مهتمًا بضم زاها (27 عامًا) في الصيف الماضي، لكنه تراجع عن الصفقة في ظل مغالاة كريستال بالاس في مطالبه المالية التي بلغت 80 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة “ميرور” أن جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، يرغب في تدعيم صفوف الفريق خلال يناير/ كانون الثاني الجاري، خاصة بعد إصابة هاري كين وموسى سيسوكو، لكن النادي يبحث عن صفقات بقيمة مالية ليست كبيرة.

وكان زاها ضمن اهتمامات تشيلسي، لضمه للفريق في يناير/ كانون الثاني الجاري، لكن مدربه فرانك لامبارد حول أنظاره نحو الإنجليزي الشاب جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند.

ولايزال زاها عازمًا على مغادرة سيلهرست بارك، حيث يحرص على الانتقال إلى نادٍ ينافس على الألقاب ويلعب في دوري الأبطال.