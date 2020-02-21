“موج” تنتقد المحاصصة الطائفية

(المستقلة)..انتقد القيادي في الجبهة الوطنية المدنية “موج” ضياء المعيني أسلوب المحاصصة الطائفية الذي تنتهجه بعض القوى السياسية، مؤكدا “انه اساس الخراب الذي طال العملية السياسية والانحراف الذي اصابها”.

وقال المعيني ان الفرق كبير بين المحاصصة الطائفية وبين اشراك القوى التي ناهضت نظام صدام وارست قواعد العملية السياسية التي ينبغي ان تحظى بدور اساس في عملية الاصلاح.

و دعا “قوى السلطة الحاكمة” الى الاستفادة من اخطاء الماضي وعدم تكرار ذات الاسلوب الذي أوصل العراق الى ماهو عليه اليوم، محذراً من “ان الشعب لن يسكت بعد اليوم على نهج المحاصصة وتقاسم المكاسب والمغانم على حساب اهاته ومعاناته”.