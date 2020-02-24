(موج) تدين عمليات حرق الخيم في ساحات الاعتصام

(المستقلة).. وصفت الجبهة الوطنية المدنية (موج) عملية حرق الخيم في ساحات الاعتصام بأنها “جريمة” تندرج في “اطار ترهيب الشعب العراقي وثنيه عن مطالبه الحقة في استعادة وطنه”.

وقال بيان اصدرته الجبهة اليوم الاثنين أن هذه الجريمة التي تنفذها ” الميليشيات الاجرامية المعروفة ضد الشباب العراقي الابطال في ساحات الاعتصام” تجري تحت مرأى ومسمع الحكومة المستقيلة والمكلفة، لن تزيد العراقيين الا اصرارا وعزيمة ومشاركة في مظاهرة يوم غد ٢٥ /شباط وحتى تحقيق الاهداف الكبرى لثورة تشرين المباركة وفِي مقدمتها تقديم الجناة الى المحاكم الجنائية في العراق والمحاكم الدولية .

وشدد البيان بالقول “لن نتنازل عن هذا الحق مطلقا” ، محملا “الحكومة والاجهزة الامنية مسؤولية حماية المتظاهرين. ولن يفلت الفاعلون والمتواطئون من العقاب عاجلا او آجلا”.