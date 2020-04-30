(موج) تجدد دعوتها بمشاركة المتظاهرين والنقابات في تشكيل الحكومة

(المستقلة).. جددت الجبهة الوطنية المدنية (موج) دعوتها الى من يتسنم المسؤولية وفي مقدمتهم رئيس الوزراء للعمل على اشراك المتظاهرين السلمين والاتحادات والنقابات ليس فقط في التشاور بل في تشكيل الحكومة.

وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة وسام البياتي “يتوجب على اَي حكومة ان تكون قادرة على مجابهة وحل الازمة وهذا ينطبق على تشكيل الحكومة الان”.

وأشار البياتي الى أن على الحكومة الجديدة ان تتطلع الى تطبيق مهمتين:الاولى اجراء انتخابات مبكرة نزيهة وشفافة يسبقها حل البرلمان وتحديد توقيت باليوم والشهر لأجرائها وتعديل قانون الانتخابات او سن قانون آخر نزيه وتغيير مفوضية الانتخابات او تعديلها او استبدالها على ان لا يكونوا موظفي دولة ومتهمين ضمن المحاصصة الطائفية ولاتشارك الحكومة المؤقتة ورئيسها في الانتخابات

وأضاف اما الثانية فتتعلق بمحاكمة قتلة المتظاهرين السلمين وجماعتهم ومحكامتهم علنياً وتعويض الشهداء والجرحى منهم.

وأوضح ان ذلك يأتي ليتسنى تعبئة المجتمع العراقي وتحقيق الوحدة الوطنية وتغيير البيئة السياسية لتكون طاردة للإرهاب والفساد والوباء من خلال دولة المواطنة دولة العدل والمساواة.