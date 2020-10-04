مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين برشلونة ضد نظيره إشبيلية

المستقلة / – يحتضن ملعب “كامب نو” موجهة من العيار الثقيل تجمع بين برشلونة ضد نظيره إشبيلية، وذلك في الساعة العاشرة بتوقيت مكة و بغداد من مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني للموسم الجديد 2020/2021، ويدخل البارسا اللقاء بعد أن قدم مستوى مميز وأداء راقي، وظهر بثوب جديد عن الموسم الماضي مع المدير الفني الجديد الهولندي رونالد كومان، وحقق انتصارين، وكان الأخير على سيلتا فيجو بثلاثية دون رد في الجولة الماضية.

برشلونة ضد اشبيلية

برشلونة الذي يحتل المركز الخامس على جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، مع بقاء له مباراتين مؤجلات من المسابقة ستحدد في وقت لاحق، سيكون أمامه تحدي جديد في هذه المواجهة فهو سيقابل فريق عنيد وقوي، وسيحاول فرض هيمنته وتحقيق الفوز للاستمرار في المنافسة على اللقب.

البارسا افتتح مشواره في الدوري الإسباني بنتائج كبيرة برباعية نظيفة على فياريال وثلاثية أمام سيلتا فيجو وبعد هذه البداية القوية في اللاليجا يبدو أن العملاق الكتالوني لديه موسم كبير ليقدمه.

ويغيب عن تشكيل برشلونة مدافعه الفرنسي كليمنت لينجليه بسبب حصوله على الكارت الأحمر في المباراة الماضية أمام سيلتا فيجو كما أنه من المتوقع أن يستمر غياب أومتيتي للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ كومان بهذا التشكيل نيتو في حراسة المرمى، روبيرتو ورونالد أرخو وألبا في الدفاع، بوسكيتس ودي يونج في الوسط، وأمامهما كوتينيو وجريزمان وفاتي، وسيقود الهجوم ليونيل ميسي.

في المقابل، ورغم الخروج من نهائي كأس السوبر الأوروبي أمام البايرن إلا أن النادي الإسباني ظهر بأداء مشرف أمام البافاري، واستطاع إشبيلية الفوز في أول مباراتين في الدوري الأولى ضد قادش انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتفوق على ليفانتي بهدف مقابل لاشيء في الوقت بدل الضائع بقدم اللاعب يوسف النصيري.

إشبيلية الذي حصد الدوري الأوروبي، وخسر بشق الأنفس كأس السوبر الأوروبي أمام بايرن ميونخ، في هذا اللقاء سيدخل من أجل حصد النقاط الثلاث، واثبات نفسه للجميع أنه فريق قوي وعنيد.