موجز اخبار مصر

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

فى إطار جهود المحافظة لإعادة الإنضباط للشارع الأسوانى والعمل على رفع مستوى وكفاءة عربات الحنطور التى يقدم على ركوبها السائحين والزائرين لإستمتاع والتنقل بين المعالم والأسواق والفنادق والمنشآت السياحية قام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بإطلاق مبادرة أجمل وأنظف عربة حنطور من خلال تكريم أفضل 20 عربة حنطور من حيث مستوى الكفاءة والمظهر العام وإلتزام السائقين بالترخيص وقواعد المرور والنظافة العامة

إحباط تهريب 4 ملايين قرص مخدر ومنشط جنسى على متن باخرة بميناء بورسعيد.

أكبر شركة روسية لتصنيع عربات القطارات تشارك فى مناقصة لتوريد 1300 عربة لمصر.

أوكرانيا تورد لمصر عربات “ترام” متطورة لتشغيلها في الإسكندرية.

سقوط أمطار غزيرة بالعين السخنة والزعفرانة حيث اغلقت إدارة “المرور”: إغلاق طريق الزعفرانة – العين السخنة فى الاتجاهين بسبب السيول.

الإستثمار الأجنبى المباشر بدأ يتعافى بشكل كبير بجانب السياحة.

صندوق النقد الدولي وصف ما حققته مصر بـ”المعجزة”.

وزير التعليم عن تسريب امتحان المدارس الدولية: مسؤولية المجلس البريطاني.

أسعار الذهب تعاود الارتفاع.. وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام.

ترامب: دول الشرق الأوسط عليها أن تدفع مقابل مشاركة أمريكا فى الحرب على داعش.

موسكو:

نائب وزير الصناعة الروسى: توقيع اتفاقية المنطقة الصناعية بمصر الشهر المقبل.

بدء مفاوضات منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادى الأوراسي.

أويل برايس: مصر قد تصبح مركز طاقة مهم لأوروبا خلال السنوات المقبلة.

إنييستا يعلن رحيله عن برشلونة

الأهلى يواجه الترجى على برج العرب بحضور 15 ألف متفرج

فتح معبر رفح البري في الاتجاهين غدًا ولمدة 3 أيام

‏حدث عالمى تاريخى – الامس الجمعة 27 ابريل 2018 – نحو السلام والوحدة – لقاء كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية و مون جاي الرئيس الأعلى لكوريا الجنوبية فى اول لقاء بين البلدين منذ انتهاء الحرب الكورية في عام ١٩٥٣

عند خط ترسيم الحدود

الدعوة عامة للمصرين والعرب الموجودين بالرياض وبالمملكة

لحضور عروض دار الأوبرا بالمملكة العربية السعودية مجانا

القاهرة .. تعقد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر مؤتمرها العلمي الأول تحت عنوان (دور الشريعة والقانون في استقرار المجتمعات)، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.

القاهرة .. يعقد وزير الخارجية سامح شكري، جلسة مباحثات مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة، حيث يتم بحث آخر المستجدات على الساحة الليبية، وتطورات الوضع السياسي بالبلاد، ونتائج الاتصالات والمشاورات التي يجريها المبعوث الدولي مع مختلف الأطراف الليبية بشأن الجهود المبذولة من أجل حلحلة الوضع السياسي المتأزم.

القاهرة- موسكو.. يجتمع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو مع نظيريه الإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاويش أوغلو ، حيث سيتبادلون وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية بما فيها تردي الموقف المحيط بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني (الاتفاق النووي الإيراني).

القاهرة .. تنطلق فعاليات المؤتمر الثاني لمعهد الدراسات العليا للبردي والنقـوش وفنـون الترميـم بجامعة عين شمس، بدار الضيافة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالوهـاب عـزت رئيـس الجامعـة، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

العريش.. تفتتح أول مكتبة علمية ثقافية في المدينة الطبية بالعريش (مستشفى العريش العام) ، وذلك بحضور اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء.

القاهرة.. ينظم الفنان التشكيلي سعيد صلاح السيد متولي معرضه الفني الجديد حول “الأساطير الإفريقية” بمقر اللجنة القومية للاتحاد الإفريقي لمنظمة بان افريكان موفنت العالمية بالجمعية الإفريقية الكائنة بالزمالك

القاهرة.. تعقد مؤسسة مصر للتعليم والتنمية ” مبادرة التعليم أمن قومى” ” المنتدى الدولى للطفولة المبكرة 2018 “تحت رعاية وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس.

القاهرة .. يقيم بيت العود العربي ببيت الهراوي خلف الجامع الأزهر التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف ، حفل (المتفوقين موسيقيا من دارسي ودارسات بيت العود)، يتضمن تقديم مجموعة من أجمل المقطوعات المصرية والعالمية.

القاهرة.. يوقع الشاعر العربي السعودي ابراهيم الجريفاني، فى الخامسة مساء، احدث دواوينه الشعرية “امرأة لعة” فى فندق ماريوت ، ويقام بجانب حفل التوقيع معرض فن تشكيلي بالتعاون مع مستشفي سرطان الأطفال 57357.

القاهرة .. تستضيف ساقية الصاوي بالزمالك، فى السابعة من مساء غد، حفل غنائي شعري، يجمع الشاعر محمد ابراهيم والمطرب أدهم سليمان، وذلك على مسرح قاعة النهر بالساقية .

القاهرة .. تحيى اوركسترا القاهرة السيمفوني، فى الثامنة مساء، حفلا فنيا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

القاهرة .. يواجه منتخب الشباب الوطني لكرة الصالات، نظيره الأنجولي، وذلك فى إطار مباراة العودة للدور الأخير من التصفيات المؤهلة لأولمبياد الشباب، وذلك بالصالة 2 باستاد القاهرة.