موتورولا تكشف عن هاتفان جديدان بقدرات تصوير ممتازة و أسعار تناسب

المستقلة …أصبحت الكاميرات عالية الدقة من أبرز التقنيات التي يسعى إليها مستخدمو الهواتف الذكية، لذا قررت موتورولا طرح هذه التقنيات بأسعار تناسب جميع شرائح المشترين.

وتعزيزا لتواجدها في سوق الهواتف الذكية متوسطة الفئة ذات المواصفات الجيدة كشفت متورولا عن مجموعة من الهواتف أبرزها جاء Moto G Fast.

وبسعر لم يتعد الـ 199 دولارا حصل هذا الهاتف على كاميرات بقدرات تصوير ممتازة، إذ زود بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (16+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة لالتقاط الصور العريضة التي تسمح بإظهار أكبر قدر من المساحة في الصورة، كما زودت هذه الكاميرا بعدسة لتصوير الأجسام القريبة، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

وحصل هذا الجهاز أيضا على معالج snapdragon 665 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

وزودته موتورولا بماسح لبصمات الأصابع مثبت على الواجهة الخلفية، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، إضافة إلى منفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ USB-C، وهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP52، وشاشة بمقاس 6.4 بوصة بدقة عرض (1560/720) بيكسل.

أما الهاتف الثاني MOTO E الذي كشفت عنه موتورولا أيضا فقد اتى بسعر 149 دولارا فقط، وحصل هذا الجهاز على معالج snapdragon 632، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع.

وزود ببطارية بسعة 3550 ميلي أمبير، ومنفذ microUSB، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ونظام تشغيل “أندرويد-10” ، وماسح لبصمات الأصابع، وكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل.