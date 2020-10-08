مواكب الاربعينية تنطلق في محافظة البصرة وسط اجراءات استثنائية وأرتياح الزوار – صور

المستقلة /- نريمان المالكي / في زيارة مليونية و منذ الصباح الباكر اليوم الخميس ١٠/٨ الموافق العشرين من صفر. توجه جموع الزائرين سيرا على الاقدام الى جامع خطوة الامام علي بن ابي طالب عليه السلام في قضاء الزبير في محافظة البصرة..لإحياء ذكرى اربعينية الامام الحسين و آل بيته الاطهار عليهم السلام..وسط اجراءات امنية و خدمية و صحية واسعة.

و قد ذكرت دائرة صحة البصرة في بيان صحفي لها ..انه تم تهيئة خطة اسناد طبي من خلال نشر عجلات أسعاف مع كوادرها و بمشاركة المفارز الطبية والصحية الثابتة على طول الطريق المؤدي الى جامع خطوة الإمام علي (ع) بواقع (15) عجلة اسعاف من شعبة الاسعاف الفوري و (5) عجلات اسعاف مع المفارز الطبية التابعة لمستشفيات الشفاء العام و الفيحاء التعليمي و الزبير العام و قطاع الزبير للرعاية الصحية الأولية لتنفيذ الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية على طريق الزائرين المتوجهين الى مسجد الخطوة.

فيما أكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف في التصريح الصحفي الذي نشره اعلام القيادة.. بأن القوات الأمنية والعسكرية دخلت حالة الاستنفار الكامل وذلك لتأمين طرق الزائرين المؤدية الى قضاء الزبير لأحياء مراسيم زيارة الاربعين.

واشار قائد العمليات بأن انتشار القطعات الامنية من مجسر ساحة سعد مركز محافظة البصرة وحتى المحيط الخارجي لجامع الخطوة كما شمل الإنتشار مناطق قضاء الزبير وأطراف سفوان وخور الزبير من قبل قيادة القوة البحرية.

من جهتهم ابدى الزائرون ارتياحهم بإنسيابية الزيارة و الخدمات المقدمة من مختلف الجهات لاسيما اصحاب المواكب التي انتشرت على طول طريق سير المعزين التي قدمت الطعام و الشراب و كافة الخدمات..

فيما اشادو بدور القوات الامنية في تأمين الطرق و مساعدة الزائرين و دور الكوادر الصحية في تقديم الخدمة الطبية لمن يحتاجها.

تبقى زيارة الاربعين من اكبر الشعائر الدينية التي يحييها العراقيون كل عام رغم كل الصعاب التي مرت على البلد سواءا الامنية او الصحية.