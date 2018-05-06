مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 – 5 – 2018 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 6 – 5 – 2018، العديد من المباريات الهامة أبرزها موقعة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد فى الدورى الإسبانى، وكذلك مباراة قمة ليفربول وتشيلسى فى الدورى الإنجليزى الممتاز.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

الجزيرة الإماراتى × بیرسبولیس الإيرانى، الخامسة والنصف عصرا

السد القطرى × الأهلي السعودى ‘مؤمن زكريا’، السادسة والربع مساء

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم والقنوات الناقلة

الرجاء الرياضي المغربى × فيتا الكونغولى، التاسعة مساء،beIN SPORTS HD 2

المصرى البورسعيدى المصرى × يونياو دو سونجو الموزمبيقى ، التاسعة مساء، beIN SPORTS HD 9

مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى اليوم والقنوات الناقلة

مانشستر سيتى × هيديرسفيلد تاون، االثانية والنصف ظهرا، beIN SPORTS HD 2

موعد مباراة ليفربول وتشيلسى

تشيلسى × ليفربول، الخامسة والنصف عصرا، beIN SPORTS HD 2

آرسنال × بيرنلى، الخامسة والنصف عصرا ، beIN SPORTS HD 5

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

مالاجا × ديبورتيفو ألافيس، الثانية عشر ظهرا، beIN SPORTS HD 3

أتلتيكو مدريد × إسبانيول، الرابعة والربع عصرا، beIN SPORTS HD 3

لاس بالماس × خيتافى، السادسة والنصف مساء، beIN SPORTS HD 3

موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة ضد ريال مدريد

برشلونة × ريال مدريد، التاسعة إلا الربع مساء، beIN SPORTS HD 1، beIN SPORTS HD 3

مواعيد مباريات الدورى الإيطالى اليوم والقنوات الناقلة

أودينيزى × انتر ميلان، الثانية عشر والنصف ظهرا، beIN SPORTS HD 2 FR

ايكاردى نجم انتر ميلان

ايكاردى نجم انتر ميلان

لاتسيو × أتلانتا، الثالثة عصرا، beIN SPORTS MAX 4 FR

نابولى × تورينو، الثالثة عصرا، beIN SPORTS HD 2 FR

كييفو فيرونا × كروتوني، الثالثة عصرا

جنوى × فيورنتينا، الثالثة عصرا

كاليارى ×روما، التاسعة إلا الربع مساء، beIN SPORTS HD 4

مواعيد مباريات الدورى الفرنسى اليوم والقنوات الناقلة

سانت إيتيان × بوردو، الثالثة عصرا، beIN SPORTS HD 1 FR

ليون × ترو، الثالثة وانصف عصرا

كان × موناكو، الخامسة عصرا

ديجون × جانجون، الخامسة عصرا

تولوز × ليل، الخامسة عصرا

مارسيليا × نيس، التاسعة وخمس دقائق