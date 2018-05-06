مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 – 5 – 2018 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 6 – 5 – 2018، العديد من المباريات الهامة أبرزها موقعة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد فى الدورى الإسبانى، وكذلك مباراة قمة ليفربول وتشيلسى فى الدورى الإنجليزى الممتاز.
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا
الجزيرة الإماراتى × بیرسبولیس الإيرانى، الخامسة والنصف عصرا
السد القطرى × الأهلي السعودى ‘مؤمن زكريا’، السادسة والربع مساء
مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم والقنوات الناقلة
الرجاء الرياضي المغربى × فيتا الكونغولى، التاسعة مساء،beIN SPORTS HD 2
المصرى البورسعيدى المصرى × يونياو دو سونجو الموزمبيقى ، التاسعة مساء، beIN SPORTS HD 9
مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى اليوم والقنوات الناقلة
مانشستر سيتى × هيديرسفيلد تاون، االثانية والنصف ظهرا، beIN SPORTS HD 2
موعد مباراة ليفربول وتشيلسى
تشيلسى × ليفربول، الخامسة والنصف عصرا، beIN SPORTS HD 2
آرسنال × بيرنلى، الخامسة والنصف عصرا ، beIN SPORTS HD 5
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة
مالاجا × ديبورتيفو ألافيس، الثانية عشر ظهرا، beIN SPORTS HD 3
أتلتيكو مدريد × إسبانيول، الرابعة والربع عصرا، beIN SPORTS HD 3
لاس بالماس × خيتافى، السادسة والنصف مساء، beIN SPORTS HD 3
موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة ضد ريال مدريد
برشلونة × ريال مدريد، التاسعة إلا الربع مساء، beIN SPORTS HD 1، beIN SPORTS HD 3
مواعيد مباريات الدورى الإيطالى اليوم والقنوات الناقلة
أودينيزى × انتر ميلان، الثانية عشر والنصف ظهرا، beIN SPORTS HD 2 FR
ايكاردى نجم انتر ميلان
ايكاردى نجم انتر ميلان
لاتسيو × أتلانتا، الثالثة عصرا، beIN SPORTS MAX 4 FR
نابولى × تورينو، الثالثة عصرا، beIN SPORTS HD 2 FR
كييفو فيرونا × كروتوني، الثالثة عصرا
جنوى × فيورنتينا، الثالثة عصرا
كاليارى ×روما، التاسعة إلا الربع مساء، beIN SPORTS HD 4
مواعيد مباريات الدورى الفرنسى اليوم والقنوات الناقلة
سانت إيتيان × بوردو، الثالثة عصرا، beIN SPORTS HD 1 FR
ليون × ترو، الثالثة وانصف عصرا
كان × موناكو، الخامسة عصرا
ديجون × جانجون، الخامسة عصرا
تولوز × ليل، الخامسة عصرا
مارسيليا × نيس، التاسعة وخمس دقائق