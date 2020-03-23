مواطن يضع عمارة من ثلاثة طوابق بتصرف صحة ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..قالت دائرة صحة ذي قار ، الاثنين ، ان مواطنا من مدينة الناصرية وضع عمارته السكنية المكونة من ثلاثة طوابق تحت تصرف دائرة صحة المحافظة لاستخدامها لمواجهة فيروس كورونا .

وذكرت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المواطن سعدون مخليف الابراهيمي تقدم بطلب الى خلية الازمة ودائرة صحة ذي قار ، لوضع عمارة عائدة له تحت تصرف الصحة لحين انتهاء فيروس كورونا “.

واشار البيان الى ان ” العمارة تقع في مدينة الناصرية ، تتكون من ثلاثة طوابق تحتوي على 14 شقة ، فيها مصعد كهربائي يسع سدية طبية “.