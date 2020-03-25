مواطن من ذي قار يصاب بكورونا في بغداد

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشفت دائرة صحة ذي قار، مساء الاربعاء، عن اصابة مواطن من قضاء الرفاعي شمالي المحافظة بفيروس كورونا حين تواجده في محل عمله بالعاصمة بغداد .

وقال بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المصاب منتسب باحدى الاجهزة الامنية في محافظة بغداد، وان وحدة الطبابة في دائرته سجلت اصابته بالفيروس من خلال التحاليل المختبرية التي ظهرت اليوم، وابلغت دائرة صحة ذي قار بنتيجة الفحص “.

وتابع البيان ان ” المصاب اعطي اجازة اجبارية في وقت سابق لحجر نفسه في داره، وبعد ظهور نتيجة الفحص ارسل فريق صحي وحُجر المريض بردهات العزل المخصصة ،وقدمت له خدمات الرعاية الصحية وفق معاير منظمة الصحة العالمية “.

واشار البيان الى ” حجر عائلة المصاب ومراقبتها للتاكد ومن عدم اصابتها بفيروس كورونا “.