مواطن من بابل يتبرع بـ 80 سريرا لمستشفى الشطرة

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/.. اعلنت دائرة صحة ذي قار عن تبرع مواطن من محافظة بابل الى ردهات العزل الصحي في مستشفى الشطرة العام ب 80 سريرا طبيا .

وقالت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مستشفى الشطرة العام تسلم 80 سريرا طبيا مخصصا لردهات العزل الصحي من متبرع من محافظة بابل ، عن طريق الشيخ علي السهلاني الذي ساهم بنقلها الى المستشفى “.

وتابع ان ” الاسرة ستساهم بشكل كبير في استيعاب عدد المصابين بفيروس كورونا ، وتزيد من السعة السريرية لردهات العزل الى 150 سريرا “.