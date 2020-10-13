مواطن امريكي يصاب بـ فايروس كورونا مرتين

قال باحثون إن أمريكيا (25 عاما) من ولاية نيفادا أصبح أول حالة مؤكدة للإصابة مجددا بعدوى فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقًا لدراسة الحالة الفردية المنشورة في دورية “ذا لانست”، أصيب المريض بسلالتين وراثيتين مختلفتين من “كوفيد-19” خلال أقل من شهرين.

وكتب مؤلفو الدراسة أن العدوى الثانية كانت أعراضها أكثر حدة عن الأولى. وشعر الرجل – الذي لا يعاني مشاكل صحية، وجاءت نتيجته إيجابية أول مرة في 18 أبريل/نيسان –بأعراض تضمنت: صداعا، وسعالا، وغثيانا، وإسهالا، بحسب صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

ثم خضع للعزل، وتحسن، وجاءت نتائج فحوصاته سلبية مرتين في مايو/أيار. لكن نهاية الشهر، ذهب لمركز الطوارئ بسبب معاناته نفس الأعراض التي أصيب بها من قبل، مضاف إليها حمى ودوار، لتأتي نتيجته إيجابية مرة ثانية يوم 5 يونيو/حزيران.

ونقل المريض إلى المستشفى بعد معاناته صعوبة بالتنفس، واحتياجه لدعم الأكسجين، لكنه تعافى في النهاية.

وقال مؤلفو الدراسة إن حقيقة سلبية فحص الرجل مرتين بين النوبتين المرضيتين، تعني أنه من المحتمل أن يكون قد عانى عدوى طويلة الأمد.

وأضاف الباحثون أن الحالة تشير إلى أن التعرض للفيروس في وقت سابق لا يضمن تمامًا حصانة بجميع الحالات.

وكتب العلماء في الدراسة أن “جميع الأفراد، سواء شخصت إصابتهم سابقًا بكوفيد-19 أم لا، يتعين عليهم اتخاذ تدابير مماثلة لتجنب عدوى (سارس-كوف-2).”

ونشرت دراسات حالة مشابهة للإصابة بفيروس كورونا المستجد مرتين في هونج كونج، وهولندا، وبلجيكا، والأكوادور.