مواطنو كيبيك الكندية ينضمون للاحتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة

(المستقلة)..تظاهر الآلاف في مونتريال ومدن أخرى في كيبيك ضد العنصرية والعنف الذي تمارسه الشرطة، منددين أيضا بالتمييز العنصري في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وسار حشد كبير – ضم أكثر من عشرة آلاف شخص وفقا لتقديرات غير رسمية – في وسط مونتريال هاتفين “حياة السود مهمة”، “لا عدالة لا سلام”، “لا أستطيع التنفس”، و”هذا يجب أن يتوقف”.

وسارت التظاهرة بهدوء لكن بعد انتهاء المسيرة، تجمع بعض المتظاهرين واتجه عدد منهم بعد الظهر نحو مقر الشرطة في مونتريال، والتي لجأ عناصرها إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، حسب ما أفادت إذاعة “راديو كندا”.