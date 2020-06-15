مواطنون في سوق الشيوخ يتبرعون باملاك عائدة لهم لمواجهة كورونا
(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..تبرع عدد من المواطنين في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار ، باملاك عائدة لهم الى خلية الازمة لمواجهة فيروس كورونا بعد ارتفاع حالات الاصابة في القضاء .
ووضع المواطن حسن الاعرجي بناية مطعم يملكه مكون من ثلاثة طوابق تحت تصرف خلية الازمة في القضاء لاستخدامه مستشفى مصغر لمعالجة المصابين بالفيروس .
كما وتبرع الموطن بشير ياسين بدار سكنية تحتوي على صالة وخمس غرف مجهزة باجهزة تبريد واسرة متكاملة ، لتكون مكانا لحجر المصابين .
وتبرع المواطن سلام علي الضيول ببيته المكون من سبع غرف نوم تتوفر فيه اجهزة تكيف هواء واسرة وملحقات اخرى الى خلية الازمة في سوق الشيوخ لمعالجة حالات الاصابة بفيروس كورونا.
التعليقات مغلقة.