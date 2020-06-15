مواطنون في سوق الشيوخ يتبرعون باملاك عائدة لهم لمواجهة كورونا

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..تبرع عدد من المواطنين في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار ، باملاك عائدة لهم الى خلية الازمة لمواجهة فيروس كورونا بعد ارتفاع حالات الاصابة في القضاء .

ووضع المواطن حسن الاعرجي بناية مطعم يملكه مكون من ثلاثة طوابق تحت تصرف خلية الازمة في القضاء لاستخدامه مستشفى مصغر لمعالجة المصابين بالفيروس .

كما وتبرع الموطن بشير ياسين بدار سكنية تحتوي على صالة وخمس غرف مجهزة باجهزة تبريد واسرة متكاملة ، لتكون مكانا لحجر المصابين .

وتبرع المواطن سلام علي الضيول ببيته المكون من سبع غرف نوم تتوفر فيه اجهزة تكيف هواء واسرة وملحقات اخرى الى خلية الازمة في سوق الشيوخ لمعالجة حالات الاصابة بفيروس كورونا.