مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

المستقلةً – القاهرةً – وليد الرمالي

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافرها، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (140) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط مالك معمل ألبان غير مرخص بدائرة مركز شرطة بركة السبع (محافظة المنوفية) لحيازته وإنتاجه كميات من السلع الغذائية (منتجات ألبان) مستخدماً خامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الصلاحية والإنتاج وملح سياحات مخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى التصنيع الغذائى.. تم ضبط كميات قدرها (30,250) طن مستلزمات إنتاج (ملح سياحات- لبن بودرة)، (30) طن (منتجات ألبان) منتج نهائى غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المشتركة من الجهات المعنية، تمهيداً لطرحا للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباحاً غير مشروعة، وبإستكمال الفحص تم ضبط (8) أسطوانات بوتاجازمدعمة من قبل الدولة قام المذكور بتجميعها لإستخدامها فى غير الغرض المخصص لها.

ضبط تاجر مواد غذائية وسيارة نقل قيادته بدائرة مركز شرطة الفيوم (محافظة الفيوم) لحيازته وتجميعه كمية من السلع الغذائية قدرها (400) أربعمائة كيلو جرام، (لحوم مفرومة) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير ظاهر فى خواصها الطبيعية، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المشتركة من الجهات المعنية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط عدد (51) قضية بوتاجاز بعدد (491) إسطوانة بنطاق محافظات ” القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الغربية،كفرالشيخ، الدقهلية، دمياط، الشرقية، أسيوط، أسوان ” شملت عدد (23 بيع بأزيد – 5 إستخدام فى غير الغرض بعدد 13 أسطوانة-11 تجميع بعدد 308 أسطوانة- 2 تصرف بعدد 170 إسطوانة- 10 عدم ممارسة نشاط).

ضبط عدد (14) قضية مواد بترولية بإجمالى (117,252) ألف لتر “سولار- بنزين” بنطاق محافظات ” الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الغربية،كفرالشيخ، الشرقية، بنى سويف، المنيا”.. شملت (9 قضايا تجميع مواد بترولية بإجمالى 15552 لتر- 4 قضايا بأزيد من السعر الرسمى- 1 إمتناع عن بيع بإجمالى 101700لتر).

-ضبط (1085) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة .. أبرزها الآتى:-

ضبط (13) قضية دقيق مدعم وأقماح .. ضبط خلالها (68,600 طن دقيق).

ضبط (263) قضية فى مجال مخالفات المخابز.

ضبط (31) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية.

ضبط (3) قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم.

ضبط (36) قضية فى مجال الغش الغذائى.. ضبط خلالها (“85,805 طن – 185 عبوة- 640 لتر- 600 قطعة” مواد غذائية).

ضبط (23) قضية فى مجال الغش الغير غذائى.. ضبط خلالها (“4,795 طن – 253784 عبوة- 517554 قطعة” مواد غير غذائية).

ضبط (608) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص).

ضبط (16) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها .. ضبط خلالها (2,377 طن- 25 عبوة تونة).

ضبط (20) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.. ضبط خلالها (عدد 485 عبوة سجائر).

ضبط (4) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة، والزراعية .. ضبط خلالها (8,305 طن أعلاف- 777 عبوة مبيدات).

ضبط (3) قضايا فى مجال ضبط الألعاب النارية ضبط خلالها (2500 وحدة).

هذا وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.