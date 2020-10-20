مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين باريس سان جيرمان و مانشستر يونايتد مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين باريس سان جيرمان و مانشستر يونايتد

المستقلة / -يستهل مانشستر يونايتد مشواره في دوري أبطال أوروبا في الساعة العاشره بتوقيت مكة مساء اليوم، بمواجهة قوية مع باريس سان جيرمان الفرنسي، في عقر دار الفريق الباريسى على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مباريات المجموعة الثامنة في أقوى منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ويدخل مانشستر يونايتد مواجهة باريس سان جيرمان بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في مباراته الأخيرة بنتيجة 4-1 علي نيوكاسل بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة “صن” الإنجليزية إن هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد والوافد الجديد إدينسون كافاني لم يسافرا مع بعثة الشياطين الحمر التي تستعد لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي غدًا على ملعب “حديقة الأمراء”، ضمنن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، فى الوقت الذى شهدت القائمة تواجد عدد من النجوم على رأسهم البرتغالي برونو فيرنانديز صانع ألعاب الفريق.

وكان من المتوقع أن يخوض كافاني أول مباراة له ضد ناديه القديم بعد رحل عنه في نهاية الموسم الماضي،لكن الأوروجواياني الدولي لم يكن ضمن القائمة المسافرة إلى فرنسا.

وأصبح كافاني متاحًا للعب في الوقت الحالي فقط بعد فترة عزله الذاتي التي استمرت أسبوعين بعد سفره إلى إنجلترا فى وقت متأخر بعد الإعلان عن ضمه.

كما غاب القائد هاري ماجواير بعد تعرضه لضغوط متزايدة في الأسابيع الأخيرة بعد سلسلة من العروض دون المستوى مع النادي والمنتخب الانجليزي.

وفى المقابل استعاد باريس سان جيرمان الفرنسي نغمة الانتصارات بفوزه برباعية نظيفة على نيم في مباراة الجولة السابعة من الدوري الفرنسي، بعد البداية الكارثية للموسم.

قال المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، الألماني توماس توخيل إن مانشستر يونايتد الإنجليزي خصمه في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء “فريق خطير”، خاصة في ظل وجود الأوروجوائي إدينسون كافاني، واعتبر توخيل في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة الفريقين إن لاعبيه عليهم ألا يفكروا في الإنجاز الذي حققوه العام الماضي بالوصول إلى نهائي البطولة، الذي خسروه أمام بايرن ميونخ الألماني.

وصرح المدرب “مشاركتنا الأخيرة في دوري الأبطال كانت استثنائية، لكنها أصبحت شيئا من الماضي. التحدي الحالي هو نسيان ما حدث والتركيز في المستقبل”. وأضاف المدرب “التحدي الموجود أمامنا هو أن نبدأ من جديد وتصدر هذه المجموعة، وهي مسألة لن تكون سهلة”.

ويلعب باريس سان جيرمان في المجموعة الثامنة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي ولايبزيج الألماني وإسطنبول باشاك شهير التركي.