مواجهات قوية بدون كلاسيكو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

المستقلة / حسام الدين جمال / أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، عن عدة مواجهات قوية، لكن ليس من بينها كلاسيكو بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

ريال مدريد ضد ريال سوسييداد

أتلتيك بلباو ضد برشلونة

غرناطة ضد فالنسيا

ميرانديس (الدرجة الثانية) ضد فياريال

ومن المقرر أن تقام المباريات على ملعب الفريق الأول من كل مواجهة.

وقرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم توزيع المواجهات على 3 أيام هي 4 و5 و6 فبراير/شباط المقبل.