مهند علي: بورتيمونينسي نافذتي للانتقال إلى فرق أكبر

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يرى العراقي مهند علي «ميمي»، المنضم حديثا إلى نادي بورتيمونينسي البرتغالي، أن فريقه الحالي سيكون نافذته للانتقال إلى ناد أكبر في أوروبا.

وقال مهند علي خلال تقديمه لوسائل الإعلام، مساء اليوم الإثنين: «انتقلت إلى صفوف بورتيمونينسي من أجل مساعدة الفريق والارتقاء في جدول ترتيب الدوري البرتغالي».

وأضاف: «بورتيمونينسي يمتلك لاعبين مميزين، ولديه جمهور رائع أتمنى أن يساندنا خلال الفترة المقبلة».

وأتم: «بورتيمونينسي سيكون نافذتي للانتقال إلى فرق أكبر، اسأل الله التوفيق في محطتي الجديدة».

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وكان مهند علي (19 عاما) قد انتقل من الدحيل القطري إلى بورتيمونينسي خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع إمكانية الشراء بعد انتهاء الإعارة.

ويحتل بورتيمونينسي المركز الـ17 (قبل الأخير) في ترتيب الدوري البرتغالي، برصيد 15 نقطة من 21 مباراة، وتفصله نقطة واحدة عن منطقة الأمان.