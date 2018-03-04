مهندسة مغربية ملكة لجمال المحجبات العرب 2018

(المستقلة).. توجت المغربية نسرين الكتاني ملكة لجمال المحجبات العرب 2018،فيما حصلت المصرية، ميادة محمد، على لقب الوصيفة الأولى، والمغربية إلهام بوعدس وصيفة ثانية.

وتنافست في حفل أقيم السبت 3 مارس/آذار 2018 بمصر،16 فتاة من مختلف البلدان العربية للحصول على لقب الدورة الرابعة من المسابقة.

وقالت نسرين الكتاني (25 سنة) التي تحضر الدكتوراه في الهندسة المدنية، لموقع “اليوم 24” المغربي، إن متابِعاتها على إنستغرام، شجَّعنها على المشاركة في المسابقة، فاستجابت لطلبهن.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها فتاة مغربية في المسابقة.

وأكدت نسرين أن مسابقة ملكة الجمال، التي شاركت فيها، اعتمدت إلى جانب الجمال على المستويين الدراسي، والثقافي، إضافة إلى فكرة مشروع تستفيد منه النساء.

ومن الصفات التي تعتمدها المسابقة توفر الحشمة والوقار، واختيار اللباس التقليدي والعصري الذي يتماشى مع إطلالة المرأة المحجبة.

وتكوَّنت لجنة التحكيم من أنوش حمدي، وأحمد عز المدير التنفيذى للمهرجان، ونيفين العيسوى رئيس لجنة التحكيم، وأمل إلياس مصممة المظهر.