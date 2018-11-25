مهمة فلكية لانقاذ الشمس فى مكتبة المستقبل

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

اعلن د.نبيل حلمى ، امين عام جمعية مصر الجديدة ، ان الجمعية تنظم ندوة علمية تتناول ما اعلنته وكالة ناسا ، يوم السبت 11 اغسطس 2018 ، باطلاق مسبار (باركر) الفضائي (ملامسة الشمس) ، والذى سوف يواجه الغلاف الجوي للشمس بما في ذلك من حرارة عنيفة واشعاعات مدمرة. فى مهمة للابقاء على الشمس من ضمور ، وذلك فى الخامسة من مساء غدا الاحد فى مكتبة المستقبل ، وبالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك يرئاسة عصام جودة.

من جهته قال فؤاد عدلى مدير مكتبة المستقبل ان ما اعلنته ناسا هو ما تنبأ به فيلم صن شاين الذى تدور احداثه بعد مرور خمسين عاما من الآن، حيث تبدأ الشمس فى الانطفاء ويتهدد مصير الجنس البشرى ويصبح طوق النجاة الوحيد هو نجاح فريق من علماء الفضاء فى الوصول للشمس وإطلاق قنبلة نووية ضخمة تعيد إليها الحياة، لكن الفريق الأول الذى تم إرساله على السفينة الفضائية إيكاروس 1 يفشل فى مهمته، فتكون الفرصة الأخيرة هى إرسال فريق آخر على متن السفينة إيكاروس 2، ليحمل معه آخر آمال البشر فى بقاء كوكب الأرض .