مهرجان كان السينمائي ينضم لضحايا كورونا

(المستقلة)..أعلن منظمو مهرجان كان السينمائي إرجاء الدورة الثالثة والسبعين التي كانت مقررة بين 12 و23 أيار، بسبب انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وقال بيان صادر عن منظمي المهرجان: “لن يعقد مهرجان كان في التواريخ المحددة من 12 الى 23 أيار المقبل”، مشيرًا الى أن هناك اقتراحات عدة قيد الدرس من أجل تأمين إجرائه “أبرزها مجرد إرجائه حتى نهاية حزيران أو بداية تموز 2020”.

وأضاف: “ما أن يسمح تطور الوضع الصحي الفرنسي والدولي لنا بتقييم الإمكانات الحقيقية، سنعلن قرارنا”.

وسيتخذ القرار بالتشاور مع الدولة وبلدية كان والسينمائيين.

كما عبّر منظمو أكبر مهرجان سينمائي في العالم عن تضامنهم مع المصابين بـ”كوفيد-19″.