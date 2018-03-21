مهرجان فجر الدولي يضيف قسما خاصا بطلاب الفن السابع

(المستقلة)..خصصت إدارة مهرجان فجر السينمائي الدولي في دورته السادسة والثلاثين قسما جديدا بعنوان “الجرس السابع” ليكون بمثابة ورشة عمل تدريبية لطلاب الفن السابع.

ووفقاً لإدارة المهرجان الـ 36، تم إضافة قسم “الجرس السابع” إلى فجر الدولي، ويعرض في هذا القسم سبعة أفلام مميزة على الطلاب الإيرانيين.

أفلام هذا القسم ستُعرض في عدّة صالات سينمائية بطهران برعاية وتعاون “مهرجان فجر السينمائي الدولي السادس والثلاثين، ووزارة التربية والتعليم وبلدية طهران في الفترة من 17 حتى 25 نيسان/أبريل 2018.

أما بالنسبة للأفلام التي تعرض على الشاشة الذهبية في دورة المهرجان الـ36 في قسم “الجرس السابع”، فهي تتضمن سبعة أفلام إيرانية وأجنبية وستوفّر الأكاديميات للطلاب فرصة استخدام هذا القسم بالتنسيق مع الأمانة العامة لمهرجان فجر الدولي.

كما يُمكن للعائلات وهواة السينما “وفقا للبرامج المهيّأة للمهرجان” المشاركة في فعاليات قسم “الجرس السابع” ومشاهدة الأفلام التي ستعرض.

الأفلام الأجنبية المشاركة في هذا القسم مدبلجة الى اللغة الفارسية بهدف خلق تواصل أفضل مع الطلاب السينمائيين. علاوة على ماسبق سيتحدث أحد خبراء السينما وصناع الأفلام قبل عرض أي فيلم عن موضوع وقصة هذا الفيلم ليتم إيصال فكرته للطلاب، وسيتعرف الطلاب على الاساليب الأساسية لنقد الأفلام، كما يمكنهم كتابة وإرسال النقد الخاص بهم إلى الأمانة العامة للمهرجان ليحصلوا في نهاية المطاف على جوائز متعددة عن أفضل نقد فيلمي.

وتنطلق فعاليات مهرجان فجر العالمي السينمائي السادس والثلاثين في ١٩ نيسان/ابريل وتستمر حتى ٢٧ منه، ويترأس المهرجان المخرج الإيراني المعروف “رضا مير كريمي”.