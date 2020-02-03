مهرجان صور للأفلام القصيرة يكرم جان شمعون

(المستقلة)..أعلنت إدارة «مسرح إسطنبولي» و«جمعية تيرو للفنون» عن إقامة الدورة السابعة من «مهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة» تحية الى المخرج السينمائي اللبناني الراحل «جان شمعون» (1944 -2017) مخرج أفلام «طيف المدينة» و«بيروت جيل الحرب» و«تل الزعتر» و«أنشودة الأحرار»ز

وتقام فعاليات المهرجان بين 15 و17 شباط /فبراير الحالي ، في «المسرح الوطني اللبناني» في مدينة صور، تحت شعار «السينما في وجه القمع»، بمشاركة 48 فيلماً روائياً ووثائقياً ورسوم متحركة من 19 بلداً.

وتتنافس الأفلام ضمن المسابقة الرسمية على جوائز: أفضل فيلم روائي، أفضل فيلم وثائقي، أفضل فيلم تحريك، وأفضل ممثل، أفضل ممثلة وأفضل تصوير سينمائي، إلى جانب جائزة خاصة لأفضل فيلم لبناني وجائزة الجمهور.

ويعمل المهرجان على دعم السينما المحلية وأفلام الطلاب من خلال التبادل الثقافي وإقامة الورش التدريبية والندوات والنقاشات مع المخرجين بعد عروض أفلامهم ، وتقام هذه التظاهرة بالتعاون مع المدارس والجامعات التي يخصص المهرجان فيها مساحة كبيرة لعرض أفلام مشاريع الشباب من مختلف الجامعات في لبنان .

وعن هدف التظاهرة، أكد مؤسّس «المسرح الوطني اللبناني»، الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي، في بيان، أنّ ” توجيه التحية الى مؤسس السينما المقاومة في لبنان المخرج جان شمعون هو بالنسبة لنا تكريماً للسينما اللبنانية ولمسيرته الخالدة في النضال من أجل السينما ، وسوف نعمل على تسليط الضوء على الشرائط التي تتناول موضوع القمع في البلدان التي تشهد تظاهرات وثورات شعبية، وأما بالنسبة للأفلام المقبولة ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان سيعلن عنها عبر موقع المهرجان ” .

ويعد مهرجان صور السينمائي الحدث السينمائي الأول في تاريخ الجنوب اللبناني عام 2014 بحضور الممثل المصري محمود قابيل وبمشاركة 24 فيلماً من 20 بلداً ، وكرمت النسخة الاولى المخرجة السينمائية جوسلين صعب والمسرحي زياد أبو عبسي، وشارك في الدورة الثانية 58 فيلماً من 32 دولة وشهدت تكريم المخرج السينمائي جورج نصر، أما الدورة الثالثة جاءت بمشاركة 61 فيلماً من 25 دولة وبحضور المخرج غسان سلهب ، وعرضت الأفلام في مدن صور والنبطية وطرابلس ضمن مهرجان «لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة»، وشهدت الدورة الرابعة إقفالاً قسرياً لسينما ستارز في مدينة النبطية مما اضطر ادارة المهرجان لإقامة المهرجان في أماكن بديلة بمشاركة 52 فيلماً من 27 بلداً، هذا وأقيمت الدورتان الاخيرتان في المسرح الوطني اللبناني ضمن مهرجان فعاليات «مهرجان تيرو الفني الدولي»، كما ووقعت إدارة المهرجان اتفاقية تعاون ثقافي مع مهرجان بغداد السينمائي الدولي عام 2015 .

ويأتي المهرجان بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية على تأسيس المسرح الوطني اللبناني، والذكرى السنوية السادسة على تأسيس جمعية تيرو للفنون والتي تعمل على فتح منصّات ثقافية في لبنان، من «سينما الحمرا» في مدينة صور و«سينما ستارز» في مدينة النبطية و«سينما ريفولي» التي تحوّلت إلى المسرح الوطني اللبناني، أوّل مسرح وسينما مجانية في لبنان،منصّة ثقافية حرّة ومستقلة ومجانية شهدت على إقامة الورش والمهرجانات المسرحية والسينمائية والموسيقية من مهرجان صور الموسيقي الدولي ومهرجان لبنان المسرحي للرقص المعاصر وللحكواتي ولمونودراما المرأة ومهرجان أيام فلسطين الثقافية ، ومهرجان تيرو الفني، ومهرجان شوف لبنان بالسينما الجوالة .