مهرجان سينمائي للاطفال يوجه دعوة عامة لاختيار مراسلين يافعين لتغطية فعاليته

(المستقلة)/منصور جهانی/,, نشرت إدارة مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي بنسخته الـ32 دعوة عامة لاختيار أفضل المراسلين من فئة الناشئين لتغطية فعاليات المهرجان.

وبحسب المكتب الاعلامي للمهرجان المزمع عقده باصفهان في شهر اغسطس/آب، كرس مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي بنسخته الـ32 لخلق أجواء مميزة لفئة الناشئين من خلال دعمهم ببرامج خاص ومحاولة إشراكهم في هذا الحدث السينمائي بشكل فعال.

يهدف اختيار مجموعة من المراسلين اليافعين في هذا الحفل السينمائي، الى توظيف إبداع الأطفال واليافعين في تنظيم المهرجان وترسيخ الجذور الثقافية والفنية لدى الصغار منهم ولصقل خبراتهم.

و يمكن لليافعين بين سن الـ14 حتى 16 عاما المشاركة في هذه الدعوة من خلال التسجيل على موقع وكالة ايمنا www.imna.ir.

وبعد أن يتم اختبار المتقدمين من فئة الناشئين بطلبات المشاركة كمراسلين لتغطية فعاليات المهرجان ضمن مقابلات سيجريها معهم مختصون، قبل قبولهم .

يشار الى أن فعاليات النسخة الـ32 لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين ICFF ستنعقد بتاريخ 19 أغسطس/آب حتى الـ 28 من الشهر نفسه في مدينة أصفهان التاريخية.