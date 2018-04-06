مهرجان بالشباب تحيا الامم يستعد للانطلاق في اغسطس القادم

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تستعد اللجنه العليا لمهرجان ” بالشباب تحيا الأمم ” للدورة الثانية والتى سوف تقام فى النصف الأول من شهر أغسطس القادم وسيكون شعاره هذا العام شبابك أملك يا مصر

وأكد رئيس المهرجان الكاتب الصحفى مصطفى كامل سيف الدين، أن حفل الافتتاح يتضمن عرضًا فنيا أوبريت يحمل نفس اسم شعار الدورة الثانية «شبابك أملك يامصر» حيث قامت الكاتبة والاعلامية حنان إبراهيم بتأليف الاوبريت وقام بتلحينه ملحن كبير وسوف يقوم بغنائه مجموعه من كبار المطربين وفريق كورال سوف نلعن عن اسمائهم لاحقا

جديرا بالذكر ان الاعلامية والكاتبةحنان إبراهيم تشغل منصب امين عام لمهرجان بالشباب تحيا الأمم مقدمه برنامج امريكا بالمصري الذي يعرض على قناة LTC كل يوم خميس فى الثامنة مساء بتوقيت نيويورك

ومسابقه فارس الغناء العربي وبرنامج وناسه يذكر أن الاعلاميه حنان ابراهيم نائب رئيس تحرير بوابة الشباب نيوز ورئيسة تحرير موقع مصر دوت اورج