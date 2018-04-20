مهرجان الطبول الدولي ينطلق في القلعة منذ قليل

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

يشهد مسرح بئر يوسف بالقلعة منذ قليل ، انطلاقة جديدة لدورة مختلفة تحمل ثقافات وحوارات عديدة من مختلف دول العالم من خلال فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية برئاسة الفنان انتصار عبدالفتاح، في دورته السادسة، بمشاركة عشرون دولة، وتحل “سيريلانكا” ضيف شرف المهرجان، والتي تنطلق في 20 أبريل الجاري وتستمر حتى 26 من الشهر نفسه، بمشاركة 20 دولة عربية وأجنبية.

وتنشر “وكالة أنباء الصحافة المستقلة العراقية برنامج فعاليات الدورة السادسة للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، ويتضمن حفل الافتتاح بورشة دولية بمشاركة جميع الفرق برؤية فنية في الثامنة مساء.

ويقدم في اليوم الثاني كرنفال دولي لكل الفرق المشاركة في الرابعة مساء، بشارع المعز، كما تقام فعاليات المهرجان بعدة أماكن مختلفة تضمن “القلعة، قبة الغوري، شارع المعز، ساحة الهناجر بالأوبرا، الكوربة بمصر الجديدة، حديقة الحرية بالجزيرة، المسرح المكشوف بالأوبرا، متحف الطفل للحضارة ولا إبداع، بالإضافة إلى معرض للحرف التراثية، ويختتم المهرجان فعالياته 26 أبريل الجاري بورشة دولية بمشاركة جميع الفرق.