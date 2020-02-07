مهرجان البحرين السينمائي‎ يختار ليلى علوي لرئاسة تحكيم اولى دوراته

(المستقلة).. اختار مهرجان البحرين السينمائي النجمة المصرية ليلى علوي لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية، في أولى دوراته التي تنطلق شهر مارس/ آذار القادم.

واوضح بيان عن إدارة المهرجان، إن اختيار ليلى علوي (58 عاما) جاء ”لما تتمتع به من خبرة في المجال السينمائي، إلى جانب رئاستها وعضويتها للعديد من لجان التحكيم في مهرجانات دولية وخليجية وعربية“.

وتضم اللجنة في عضويتها الممثل السعودي إبراهيم الحساوي والناقد البحريني أمين صالح.

ومن المقرر أن يقام المهرجان الذي ينظمه نادي البحرين للسينما في الفترة من الرابع إلى الثامن من مارس/ آذار ، ويتضمن الى جانب مسابقة الأفلام الروائية، مسابقة لأفلام الطلبة، والأفلام الوثائقية،كما يشمل مسابقة (مركز التفوق).

ويتزامن المهرجان مع الذكرى الأربعين لتأسيس نادي البحرين للسينما الذي تأسس في 1980.