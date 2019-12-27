مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم نيللي كريم

(المستقلة).. يكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة النجمة نيللي كريم في دورته الرابعة التي تقام في الفترة من 10 إلى 16 شباط/فبراير المقبل، باعتبارها نموذجًا يمثل إبداع المرأة في حاضر ومستقبل السينما المصرية فضلا عن كونها من أهم النجمات اللاتي قدمن أعمال تنحاز فيها لقضايا المرأة ومشاكلها.

وقال السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان: إن اختيار نيللي كريم للتكريم في دورته الرابعة يأتي لموهبتها كممثلة نجحت في أداء العديد من الشخصيات المميزة علي شاشة السينما، وهي نموذج للفنانة المتجددة القادرة على إثارة الدهشة في أذهان المتفرجين مع كل عمل جديد تتصدى له، والمثقفة التي تسعى لتقديم أعمال تتسم بروح التجريب والمغامرة .

وأشار عبد الخالق إلى أن “نيللي كريم” نجمة يعتبرها الجمهور والنقاد موهبة متكاملة، تستخدم كل أدوات الممثل وتضيف عليها بعمق من تراكم تجاربها وخبراتها فصارت إسما يتردد كلما جرى البحث عن نساء مثقفات جديرات بتصد المشهد الفني.

وأكد الكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان أن نيللي كريم نجحت خلال مشوارها السينمائي في أن تعبر عن مشاكل وهموم المرأة المصرية في أفلام عديدة ستبقى في ذاكرة السينما المصرية مثل فيلم “واحد صفر” و”678″ و”انت عمري” و”يوم للستات”.

وأوضح أبو العلا أن إبداع نيللي كريم علي شاشة السينما يستحق التكريم والاحتفاء به، خاصة أنها قدمت نوعيات مختلفة من الأفلام، منها الكوميدي والسياسي والرومانسي والاجتماعي وهو ما يؤكد حرصها علي اختيار أعمالها بدقة شديدة.

وشددت الدكتورة عزة كامل نائب رئيس هيئة أمناء مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة على انحياز نيللي كريم الواضح للمرأة وقضاياها سواء من خلال الأعمال التي قدمتها علي شاشة السينما أو في الدراما التليفزيونية.

وأضافت الدكتورة عزة: نيللي كريم تطرح في كل عمل فني تقدمه قضية تمس المرأة المصرية بشكل خاص والعربية بشكل عام، وهي نموذج رائع إبداع المرأة على شاشة السينما”.

وبدأت نيللي كريم حياتها المهنية كراقصة باليه قبل أن تصبح إحدي أهم ممثلات جيلها بالعالم العربي، وتم تقديمها لأول مرة إلى الجماهير من قبل الفنانة البارزة فاتن حمامة في مسلسل “وجه القمر” عام 2000 قبل مشاركتها مع المخرج العالمي يوسف شاهين في فيلم “إسكندرية – نيويورك” عام 2004.

وقدمت نيللي خلال مسيرتها السينمائية ما يقرب من 21 فيلمًا منها: “بشتري راجل، هيبتا، الفيل الأزرق، الرجل الغامض بسلامته، 678، زهايمر، واحد صفر، إحنا اتقابلنا قبل كده، أحلام الفتى الطايش، آخر الدنيا، حرب أطاليا، فتح عينيك، انت عمري، إسكندرية – نيويورك”، اشتباك”.

كما شاركت نيللي في بطولة عدد كبير من المسلسل منها: “سجن النسا، بنت إسمها ذات، تحت السيطرة، اختفاء، لأعلى سعر، سقوط حر، وجه القمر، العميل 1001، حديث الصباح والمساء، سرايا عابدين”.

يذكر أن الفنانة نيللي كريم حصدت مجموعة من الجوائز في مهرجانات عربية ودولية، منها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2006 عن فيلم “إنت عمري”، وحصدت جائزة أفضل ممثلة مناصفة مع إلهام شاهين وناهد السباعي في مهرجان كازان السينمائي الدولي في روسيا.

كما شارك فيلمها اشتباك في مهرجان كان عام 2016، وشاركت كعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات السينمائية الإقليمية والدولية ، مثل مهرجان أبو ظبي السينمائي عام 2014 ، ومهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عام 2016.