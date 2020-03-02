مهرجان آسيا والمحيط الهادئ للعمارة 2020

المستقلة … م . حنان الفلوجي / أعلن مهرجان آسيا والمحيط الهادئ للهندسة المعمارية (APAF) عن عودته إلى بريسبان في الفترة من 7 إلى 20 مارس 2020. APAF و هو عبارة عن تعاون بين الشركاء المؤسسين لشركة Architecture Media ومكتبة ولاية كوينزلاند.

و سيقدم المهرجان برنامجًا مثيرًا للمعارض والمنشآت والندوات والمحاضرات وورش العمل التي تعزز وتحتفل بمساهمة الهندسة المعمارية في ثقافة واستدامة واقتصاد منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

في وقت التحديات البيئية الشديدة ، تلعب المياه دوراً هاماً في نمو المناطق الحضرية والريفية. يستكشف APAF 2020 موضوع “المياه” وعلاقته بجميع الناس ، من كل ركن من أركان منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

يقول أمين مكتبة الدولة والرئيس التنفيذي لشركة فيكي ماكدونالد إن الهندسة المعمارية لها دور رئيسي في إعداد مناطقنا الحضرية وضواحينا من أجل تغير المناخ. يقول ماكدونالد: “لكل منا علاقة بالمياه ، مثل الهوية أو الذاكرة ، ولكن أولاً وقبل كل شيء كمورد ضروري”.

“وبالمثل ، فإن العمارة تمس حياتنا بطرق مختلفة ، وهي أساسية في التخطيط لمستقبلنا. يسرنا أن نسمع من المهندسين والمصممين والمخططين الموهوبين في APAF 2020 ، حول استجاباتهم وأفكارهم المبتكرة حول المياه في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ”

تقول مديرة تحرير وسائل الإعلام المعمارية كاتيلين بتلر إن المهندسين المعماريين أساسيون لصحة ورفاهية مجتمعاتنا. يقول بتلر: “تأثير تغير المناخ محسوس بقوة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، وسيتناول موضوع” المياه “هذا العام بعض الطرق التي يستجيب بها المهندسون المعماريون والمصممون للقضايا البيئية مثل الفيضانات”.

“APAF 2020 ستجذب أي شخص مهتم بالتخطيط والتصميم المستقبلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. نحن متحمسون لإعادة APAF إلى بريسبان لمواصلة هذه المحادثات المهمة. ”

بعد عودته لعامه الخامس ، أسست APAF نفسها كحدث هام في التقويم الثقافي لبريسبان. ستتضمن أبرز أحداث برنامج 2020 تبادل المعرفة والإلهام من المهندسين المعماريين ذوي الكفاءة العالية الذين يعملون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، ويضم متحدثين من الهند والصين واليابان وتايلاند.

سيتم الإعلان عن البرنامج قريبًا وسيتم الإشراف عليه من قبل عميد كلية العمارة بجامعة كوينزلاند بجامعة كوينزلاند وخريج الهندسة المعمارية جورجيا بيركس.