مهدي العلاق : هنالك حزمة من التسهيلات لعمل المستثمرين سيعلن عنها قريباً

( المستقلة ) …أكد الامين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، استعداد الحكومة لفتح أبواب الاستثمار في العراق ، مشيرا الى ان “هنالك حزمة من التسهيلات لعمل المستثمرين سيعلن عنها قريباً”.

وذكر بيان لأمانة مجلس الوزراء تلقت ( المستقلة ) نسخة منه اليوم الاحد ، ان العلاق “ألتقى بمدير شركة {شيل} اندرو براون بحضور القائم بالأعمال الهولندي مارييل خيراتس، وممثل عن السفارة البريطانية بل كيلي”.

وأكد العلاق “إستعداد الحكومة لفتح أبواب الاستثمار في العراق بعد انعقاد مؤتمر اعمار العراق في الكويت،” مشيرا الى ان “هنالك حزمة من التسهيلات لعمل المستثمرين سيعلن عنها قريباً”.

واستعرض العلاق أبرز نشاطات الحكومة العراقية واستعداداتها لعقد مؤتمر المصالحة في سهل نينوى قريباً.

من جانبه قدم براون تهانيه الى الحكومة العراقية بالنصر النهائي على داعش الإرهابي، مستعرضاً إنجازات الشركة في العراق، مبديا الرغبة الكبيرة في توسيع الاستثمار.