مهدي العلاق : حجم أموال مؤتمر الكويت كان متوقعاً ونحن راضون عنه

(المستقلة) … أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، أن الاموال التي تم جمعها في المؤتمر الدولي لإعمار العراق الذي عقد في الكويت منتصف الشهر الجاري، والبالغة 29.6 مليار دولار، “كانت متوقعة لنا”.

وقال العلاق خلال استضافته بندوة حوارية أقامها معهد التقدم للسياسات الانمائية، في بغداد “ان العراق راضا عن مؤتمر الكويت الدولي”.

واضاف العلاق، ان “الرقم الممنوح للعراق خلال مؤتمر الكويت الدولي كان متوقعا لنا”.

وأشار الى، ان “وقوف الدول مع العراق يمثل التزاماً لما قدمه البلد من تضحيات جسيمة للقضاء على داعش، واحباط مخططاته الارهابية التي شكلت خطرا على العالم أجمع”.

واستعرض العلاق “عملية اعداد الوثائق الخاصة بالمؤتمر، والتي اعدت على وفق المعايير الدولية،” موضحا ان “الفريق الوطني للاعداد للمؤتمر كلف مجموعة من اعضائه بهدف التواصل مع الدول المانحة وعقد الاتفاقات النهائية بشأن الاموال التي اعلنت عنها تلك الدول، اضافة الى عقد مؤتمر للشركات والمستثمرين الذين ابدوا رغبتهم في الحصول على فرص استثمارية بالعراق في الشهر المقبل، بهدف عقد الاتفاقات النهائية معهم بشأن المشاريع الاستثمارية المعلنة”.

واكد الامين العام لمجلس الوزراء “استمرار عملية دعم الاستقرار في المناطق المحررة، وقرب عقد مؤتمر للمصالحة المجتمعية في سهل نينوى،” معلنا ان “البعد الانساني والمجتمعي سيكون احد الملامح المقبلة في العراق”.