مها أحمد تكشف عن تعرض منزلها للغرق فجأة والسبب غير معلوم

المستقلة /منى شعلان/أعلنت الفنانة مها أحمد، عن تعرض منزلها للغرق ، بدون سبب ، ونشرت منشورًَا عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام”، قائلة: “بيتي غرق ماية ومش عارفين إيه السبب سترك يارب.

من ناحية أخرى ، كشفت الفنانة مها أحمد عن نجاتها من حادث سير ، على طريق الساحل الشمالي، حيث كتبت عبر حسابها على “فيس بوك”: “الحمد لله على كل شيء.. كنت هعمل حادثة فظيعة في طريق الساحل ورب العرش نجاني.. الحمد لله”.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة مها أحمد ، مسلسل “رسايل” ، والعمل من بطولة مي عز الدين، أحمد حاتم، عبدالرحمن أبو زهرة، سليمان عيد، أحمد سعيد عبدالغني، ومن إخراج إبراهيم فخر.