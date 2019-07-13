مهاجم القوة الجوية عماد محسن يفتح باب المغادرة صوب الشرطة

(المستقلة) … افاد مصدر مقرب من ادارة نادي القوة الجوية الرياضي، اليوم السبت، بأن مهاجما بفريق النادي يعتزم المغادرة صوب الشرطة لتمثيله في الموسم المقبل.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته (المستقلة)، ان “مهاجم فريق القوة الجوية عماد محسن يعتزم مغادرة الفريق بمجرد انتهاء منافسات الموسم الحالي 2018-2019”.

واوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان “اللاعب عماد محسن يفضل الانتقال صوب نادي الشرطة، وهو ينتظر الحصول على مستحقاته من النادي العريق قبل بدء التفاوض مع القيثارة الخضراء”.

يشار الى ان فريق الشرطة اقترب بشكل كبير من احرازه لقب الدوري العراقي للموسم الحالي، وهو بحاجة الى نقطة واحدة فقط من مباراته امام فريق الميناء، ليتوج باللقب.