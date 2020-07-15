مهاجمة رتل يحمل معدات للقوات الامنية في منطقة مكيشيفة بسامراء

(المستقلة).. تعرض رتل تابع للقوات الامريكية لهجوم مساء اليوم في في محافظة صلاح الدين.

وذكرت مصادر ان عبوات ناسفة استهدفت رتلاً لشركة أمنية تحمل معدات للقوات الامريكية في مكيشيفة قرب سامراء بصلاح الدين .

وتبنى تنظيم اطلق على نفسه ( المقاومة الإسلامية- اهل الكهف) مسؤولية عن الهجوم .

وقال التنظيم في بيان ” بسم الله العزيز الجبار ..بأسم حضرة امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله عليه..نؤكد تدمير رتل دعم لوجستي كبير مع توابعه من حمايات امنية اجانب الجنسية في صلاح الدين العزيزة وفي منطقة مكيشيفة تحديداً ..وما النصر الا من عند العزيز الجبار.. “أصحاب الكهف”