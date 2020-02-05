مهاجمة المتظاهرين في مدينة النجف الاشرف وسقوط عدد من الجرحى

(المستقلة).. ذكرت معلومات إعلامية من مدينة النجف الأشرف أن مسلحين تعرضوا على المتظاهرين في ساحة الصدرين، مساء اليوم ما ادى الى اصابة عدد منهم بجروح مختلفة.

واشارت مصادر الى أن المصابين تم نقلهم الى مدينة الصدر الطبية ومستشفى الحكيم ، دون ذكر اعدادهم ، وأكتفت بالاشارة الى عدد كبير من المصابين.

واشارت الى ان المهاجمين استخدموا الاسلحة النارية ضد المتظاهرين العزل في المحافظة، وحرق خيم المعتصمين في الساحة.

وتشهد ساحات الاعتصام في بغداد وعدد من المحافظات صدامات بين المتظاهرين المعتصمين في الساحات ومسلحين بعضهم منسوب الى التيار الصدري او ما يعرف بالقبعات الزرقاء، وآخرون مجهولون يحاولون فض الاعتصامات بالقوة.