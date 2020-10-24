مهاتير محمد ينضم للمطالبين بمقاطعة البضائع الفرنسية

المستقلة .. انضم رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد الى الحملة الداعية الى مقاطعة البضائع الفرنسية بعد إساءة الرئيس مانويل ماكرون لشخصية النبي محمد (ص).

وقال مهاتير محمد على صفحته في موقع تويتر (الداعمة للثقافة العربية) “المقاطعة سلاح قوي .. قاطعوا المنتجات الفرنسية .عطور منتجات غذائية زيوت السيارات”

وأوضح محمد في تغريدته “تعتمد فرنسا بشكل كبير على هذه المنتجات في اقتصادها ،، استمروا بالمقاطعة ستسقط شركات فرنسية عملاقة خاصه في زمن #كوررنا “.

ونظم المئات من المسلمين حملة لمقاطعة البضائع الفرنسية بعد اساءة الرئيس الفرنسي لشخصية الرسول الكريم(ص) واصراره على الاستمرار بنشر الرسوم المسيئة التي قتل بسببها مدرس فرنسي قبل أيام.