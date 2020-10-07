من هو بشر الخصاونة رئيس الحكومة الجديدة في الأردن

من هو بشر الخصاونة رئيس الحكومة الجديدة في الأردن

المستقلة … كلف جلالة الملك عبدالله الثاني، الدكتور بشر هاني الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة الدكتور عمر الرزاز، التي قبل جلالته استقالتها يوم السبت الماضي الموافق 3 تشرين الأول 2020.

من هو الدكتور بشر الخصاونة؟

بشر هاني الخصاونة هو سياسي ودبلوماسي أردني شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية في الفترة بين عامي 2016-2017 ووزير دولة للشؤون القانونية بين عامي 2017-2018 وشغل منصب مستشار الملك عبد الله الثاني لشؤون الاتصال والتنسيق منذ أبريل 2019 وحتى 17 أغسطس 2020 ويشغل حاليا منصب مستشار الملك للسياسات في الديوان الملكي الهاشمي.

حصل على درجة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية بالإضافة إلى نيله درجة الماجستير في القانون الدولي من كلية لندن للاقتصاد ودرجة الدكتوراه في القانون من ذات الكلية.

كماأنه حاصل أيضا على درجة الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية والاقتصاد من مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية التابعة لجامعة لندن.

كما حاز الدبلوم التنفيذي في الإدارة العامة من كلية كينيدي بجامعة هارفارد.